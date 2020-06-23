» بشأن انتهاء الجائحة.. مدبولي: الوباء سيظل متوطنا

23 يونيو 2020 - 01:47 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أزمة كورونا لن تنتهي بنفس الشكل الذي كان يحدث مع الأمراض الأخرى، حيث إن المنظمات العالمية تشير إلى أنه سيظل متوطنا، ويجب التعايش معه.







وأضاف خلال مؤتمر صحفي لبحث تداعيات فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، موضحا أن هناك ملايين الأسر "أكل عيشها" تضرر بسبب الجائحة.





وتابع:"الدولة تتحرك نحو الفتح التدريجي مع استمرار الإجراءات الوقائية، وخاصة ضرورة ارتداء الكمامات، منوها بأن الدولة بدأت بقوة في إنتاج الكمامات القماشية التي يمكن استخدامها لفترة زمنية أطول.

