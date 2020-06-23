» مدبولي: لسنا في حمل أن يتقاعس أحد عن عمله

23 يونيو 2020 - 01:43 م

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التحية للأطقم الطبية لما يقومون به من دور في مواجهة أزمة كورونا، منوها بأنه تم رصد تغيب من بعض الأطقم الطبية في بعض الأماكن، وهو ما أدى إلى حدوث تفاقم للإصابات، أو حالات وفاة.







وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث تداعيات فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قائلا :" الدولة ليست في حمل أن يتقاعس أحد عن عمله، والذي قد يؤثر على أرواح المواطنين".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

