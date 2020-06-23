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مدبولي

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أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

متابعات- الدويني فولي

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عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي إن الحكومة تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح عدد من المنشآت مع الحفاظ على صحة المواطنين. 
وقرر رئيس الوزراء ما يلي: 
- إعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادى الرياضية ومراكز الشباب الخاصة يوم السبت المقبل، مع السماح بتواجد 25% من الاستيعاب المحدد لها فى المرحلة الأولى، كما هو مطبق على الفنادق لتقييم الوضع كاملًا فى حالة النجاح ستزيد النسبة 
- استمرار منع تناول "الشيشة" فى تلك المناطق، لانها تؤدى الى انتشار العدوى.
- غلق كل المحال فى الساعة التاسعة مساءًا، والمطاعم والمقاهى حتى العاشرة مساءًا، ويتم دراسة تلك الأمور حتى نرى الخطوات القادمة.
- استمرار فى غلق الأماكن التى من الممكن أن يكون بها تكدس شديد لفترة موقتة لحين تقييم الوضع، كالشواطئ والحدائق.
- استكمال الدورى الممتاز وكافة الانشطة الرياضية فى جميع الدرجات وفقًا لرؤية وزير الشباب والرياضية.
- استمرار كافة وسائل النقل الجماعى حتى الثانية عشر من منتصف الليل وتبدأ العمل فى الرابعة صباحًا.
- اعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارًا من السبت القادم لأداء الشعائر اليومية، ما عدا صلاة الجمعة.
- تعليق فتح دور المناسبات الموجودة فى دور العبادات حتى تقييم الوضع.

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