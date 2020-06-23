مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا

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بريطانيا

العزل

14 يوما

بيتر بيوت

مكتشف إيبولا

أوصى العالم البريطاني بيتر بيوت الذي شارك في اكتشاف فيروس إيبولا، بأنه لا داعي لإخضاع المسافرين القادمين لأسبوعين من العزل.

وأضاف أن هذا الإجراء لا يساعد على الوقاية من فيروس كورونا المستجد، منوها أن فرض 14 يوما من العزل على القادمين إلى البلاد هو قرار عديم الجدوى.

وبحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية فقد أكد الأكاديمي البريطاني، ضرورة إصدار قرار يلغي هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن، نظرا لتبعاته الاقتصادية وعدم جدواه الصحية.

في ذات السياق قال مدير مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، أن هذا الإجراء كان ناجعا حينما كانت بريطانيا خالية تماما من الفيروس، أي عندما لم يكن هناك أي حالات مسجلة، أما الآن فالوضع يستوجب إجراءات مختلفة.

وأضاف أن المطلوب هو التركيز على إجراءات تستطيع فعلا أن تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت  بريطانيا أصدرت تعليمات طبقت أوائل يونيو الجاري، تفيد بوجوب أن يكشف كل شخص يصل إلى البلاد عن مكان إقامته كي يتسنى للسلطات التأكد من عدم مغادرته لمكان العزل.

ويواجه الشخص القادم من الخارج  بموجب القرار، غرامة تصل إلى أكثر من ألف دولار، في حال لم يلتزم بالعزل المطلوب.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183.020 خلال 24 ساعة، سجلت بريطانيا منهم 42 ألف إصابة جديدة و632 وفاة من أصل 304 آلاف و331 إصابة.

ياأي هذا في الوقت الذي تنادي فيه دعوات في بريطانيا أنه حان وقت العودة للحياة الطبيعية والتأقلم مع وجود الوباء.


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