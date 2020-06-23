تناول "الموز" مع هذه الأطعمة.. قد يكون مميتا

23 يونيو 2020 - 01:21 م

حذر خبراء تغذية من تناول الموز مع البطيخ لأن هذا سيزيد من أيونات البوتاسيوم في الدم ما قد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب والفشل الكلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب، ما قد يتسبب في أضرار كبيرة بالجسم وممكن أن يتفاقم الأمر ليسبب الوفاة.



وأشار الخبراء إلي أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الطحال والمعدة أن يتجنبوا تناول الموز مع منتجات الألبان لأنه ممكن أن يسبب آلاما في البطن و إسهال ومشاكل أخري في الجهاز الهضمي .

وأكد الخبراء أنه ليس من الأفضل تناول الموز مع البطاطا لأنها غنية بالألياف ويمكن أن تعقد الهضم يشكل كبير ما قد يؤدي إلي الانتفاخ .

وحذر الخبراء من أن هذه الأطعمة عندما تبقي في المعدة لمدة طويلة في حال مزجها قد تؤدي إلى ارتجاع الأحماض وقد تسبب التسمم المزمن، لافتين إلى أنه يجب أن يتم تناول هذه الأطعمة بفارق زمني 30 دقيقة، كما أنه لا يفضل تناول الموز علي معدة خاوية، ولا يجب تخزين الموز في الثلاجة لأن درجات الحرارة قد تؤدي إلى سواد جلد الفاكهة وتحويلها إلى عجين ويفقد الموز مذاقه وقيمته الغذائية.



