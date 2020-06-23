» قليل البخت.. لص يتصل بالشرطة لإنقاذه من مسرح الجريمة

23 يونيو 2020 - 01:08 م

بعد أن فشل في محاولة السرقة، وعلق بإحدى النوافذ، اضطر لص للاتصال بشرطة النجدة في بريطانيا وطلب المساعدة.

وكان اللص قد أصيب خلال اقتحامه أحد المنازل للسطو عليه وسرقة محتوياته في مدينة "سويندن" جنوب غرب البلاد.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت اسم اللص الذي اتصل بها على رقم النجدة ، حيث طلب المساعدة، والذي يدعى فريدريك مولتون ويبلغ من العمر 53 عاما.

اللص قاده حظه العاثر إلى أن يعلق بالنافذة التي تسلل منها إلى المنزل بينما كان فارغا، وعندما علقت قدمه في النافذة أصبح معلقا ومقلوبا ومن ثم اضطر للاتصال على رقم الطوارئ لطلب النجدة.

وكسفت المعلومات التي نشرتها الشرطة أن رجال الإطفاء كانوا أول من وصل إلى المكان لتقديم المساعدة للرجل العالق في النافذة والذي يوشك على السقوط، ومن ثم أبلغوا الشرطة.

وأضافت الشرطة في بيان لها: بينما كان يتسلق بواسطة النافذة فقط علقت قدمه فيها ومن ثم أصبح معلقا بالمقلوب، ونتيجة لذلك اضطر للاتصال بخدمات الطوارئ من أجل إنقاذه، حيث قام رجال الإطفاء فعلا بتقديم المساعدة.

وكانت المحكمة قد أدانت اللص بجريمة السرقة وجريمة حيازة المخدرات، وأصدرت بحقه حكما بتقديم "الخدمة المجتمعية" لمدة 18 شهرا، كما فرضت عليه إقامة جبرية.