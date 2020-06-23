» غرق 7 تلاميذ.. ضحوا بأنفسهم لإنقاذ صديقهم

23 يونيو 2020 - 12:56 م

في واقعة مؤثرة، قفز 7 تلاميذ في الصين بالمرحلة الابتدائية في النهر لإنقاذ صديقهم من الغرق، حيث لقوا حتفهم جميعا غرقا في مياه النهر.

يأتي هذا عقب مشاهدة مجموعة من التلاميذ الصغار، صديقهم يغرق في نهر فو الصيني، الذي يعرف بشدة تياره العالي، وذلك قبل أن يخاطروا بأنفسهم ويقفزوا في النهر لإنقاذ صديقهم.

ولسوء حظهم، غرق جميع التلاميذ بما فيهم صديقهم اللذين حاولوا إنقاذه، وتم سحب جثثهم جميعا من النهر بمشاركة أكثر من 200 رجل إنقاذ ، الذين تفاجأوا بالواقعة الصادمة.