مشهد تقشعر له الأبدان.. يجد جثة شقيقه ملقاة خارج مستشفى بعاصمة عربية

23 يونيو 2020 - 12:44 م

انتشر مقطع فيديو مروع يكشف عن إلقاء جثة لمتوفي خارج مستشفى بالعاصمة العراقية بغداد.

وانتشر المقطع بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب حساب كورونا العراق على تويتر :" جثة متروكة في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد، ولا أحد من الكادر الطبي يتواجد قربها".

الواقعة تم توثيقها في الساعة الثالثة صباحاً من فجر أمس الاثنين في العاصمة العراقية بغداد، حيث قام شقيق الضحية ، بتصوير مقطع فيديو لجثة شقيقه، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو جثة رجل وضعت على سرير مستشفى بعدما غطيت، ووفقا لما يسمع من صوت المصور فإن الجثة رميت خارج أرجاء المبنى الداخلي لمستشفى الكندي.

وأضاف شقيق الضحية أن جثة أخيه وضعت هناك بعدما رفضت إدارة المستشفى إعطاءه شهادة الوفاة، منوها أن الطبيبة المشرفة على حالة المتوفى قد تركته وغادرت إلى أن ساءت حالته وفارق الحياة بعدها.

وأوضح أن النقص الحاد في الكادر الطبي، حيث لا يوجد أحد للمساعدة وسط انعدام الخدمات، ثم جال المصور بين أرجاء المستشفى ليؤكد صحة كلامه حول مكان الواقعة، مناشدا وزير الصحة للتدخل وإنقاذ المرضى.

يذكر أن العراق سجل خلال الأسابيع الأخيرة إصابات ووفيات متزايدة بكورونا، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة تعافي.