أجويرو يسافر إلى برشلونة لإجراء جراحة في الركبة

23 يونيو 2020 - 12:43 م

أكد ليونيل دي كاستيلو والد سيرجيو أجويرو نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نجله سيسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الساعات المقبلة، لإجراء عملية جراحية في الركبة.





وكان أجوير تعرض لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي أمس، الأحد، لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.





وقال والد أجويرو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" سيرجيو سيسافر إلى مدينة برشلونة لإجراء عملية جراحية، بنهاية الأسبوع الحالي.





وأضاف:" أجويرو عاني من بعض المشاكل في الركبة خلال طوال هذا الأسبوع، وسيخضع لفحوصات، اليوم، الثلاثاء، لتحديد مدى قوة الإصابة".



