الوحيدة اللي كورونا راضية عنها.. صور جريئة لياسمين صبري

23 يونيو 2020 - 12:38 م









نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وظهرا فيها الثنائي وهما وسط أجواء رومانسية يقفان ممسكان يد بعضهما البعض على ممشى خشبي بالبحر.







وأثارت الصورة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي قارن ما تعيشه الفنانة وما يواجه العالم من كوارث وانتشار فيروس كورونا.







وتداول الجمهور صور ياسمين صبري ساخرين من عدم تأثرها من الحظر والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتي منعت الملايين من التنقل والتنزه، بينما تنشر هي من وقت لآخر صورا لاستمتاعها بقضاء أوقاتها وسط البحر والطبيعة.





وعلق أحدهم:" تحس أن ياسمين صبري هي الوحيدة اللي كورونا راضية عنها".





وأضاف آخر : "يا رب أنا كل أحلامي أعيش أسبوع من غير امتحانات وأروح بلطيم حتى المهم أي حتة فيها بحر.. هي شغالة مع ياسمين صبري بس ولا إيه؟!"، وتابع آخر: "يا جدعان هي السعادة شغالة عند ياسمين صبري بس؟؟".











