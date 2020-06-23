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"محدش وقع من البلكونة".. سر وفاة نجل أوس أوس

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أوس أوس
أوس أوس

إيمان هاني

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أوس أوس

ردت إيمان أسامة شقيقة الفنان أوس أوس، علي الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا عقب وفاة نجل شقيقها، بشأن تعرض الرضيع لسقوط مبرح من البلكونة تسبب في الوفاة. 

وصرحت إيمان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: أرجوكم بلاش أخبار مفبركة مفيش حد وقع من بلكونات، محدش يشير الكلام ده وراعوا مامته لو شافت كدة فى أي وقت هتحس بايه.

وأضافت: "الصفحات اللي حاطة صورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتبة عليه الخبر مش هقولكم غير حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".

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