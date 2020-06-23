» ليست نكتة.. يبتلع ثعبانًا لعلاج الإمساك

23 يونيو 2020 - 12:24 م

في واقعة أقرب إلى الخيال، أقدم رجل صيني يبلغ من العمر 50 عاما، لأجل علاج الإمساك على ابتلاع ثعبان البحر.

وتسبب العلاج الغريب في أضرار صحية بجسم الرجل حيث كان طول الثعبان 15 بوصة وتسبب في صديد له بسبب تراكم الفضلات وثقوب بالأمعاء وتلف بالأعضاء الحيوية.

وبعد وصول الرجل إلى المستشفى في حالة سيئة للغاية، أكد الأطباء أنهم اكتشفوا جسم غريب بالمعدة عند إجراء الأشعة المقطعية وتم إجراء عملية جراحية له ليتم استخراج الثعبان.