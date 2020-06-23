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تعاني من الإرهاق والتعب المستمر.. هذا هو السبب

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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الارهاق

الحديد

التعب

فيتامين ب 12

يعاني الكثير من الإرهاق المستمر والإحساس بالإعياء والتعب دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا الإحساس، إلا أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن نقص الحديد وفيتامين ب 12 هو السبب في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

وأشارت الدراسة إلي أن نقص الحديد "فقر الدم" يتميز بانخفاض إنتاج الهيموجلوبين لذلك فلا تتلقي الخلايا ما يكفي من أكسجين ما يسبب التعب الدائم.

كما أن التعب يصاحبه بعض الأعراض ومنها الرغبة في تناول شيء غريب وبرودة اليدين  أو القدمين باستمرار وعدم الراحة  في الصدر وضيق التنفس .

وأضاف المتخصصون أن المصاب بفقر الدم تبدو بشرته شاحبة وأظافر يديه ذات طبقات هشة ولسان مؤلم ومتورم، لافتين إلي أن نقص فيتامين ب 12 فبالإضافة إلي أنه يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق المستمر فيعاني الشخص أيضا من المزاج السيئ والرغبة فيا لبكاء وعدم وضوح الرؤية والبشرة الشاحبة ولسان ناعم وخدر ووخز بالأطراف .


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