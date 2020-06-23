تحذير عاجل من "الناظر" بعدم تناول التركيبات العشبية لعلاج كورونا

23 يونيو 2020 - 12:09 م

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، مصابي كورونا، من تناول أي تركيبات مجهولة حتى لو كانت عشبية، حيث إنها قد تكون سامة.







وأضاف "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك شخصا كيماويا وليس صيدليا يدعي أنه باحث علمي ولديه تركيبة تعالج فيروس كورونا، ويبيعها بسعر 16 ألف جنيه، معقبا: "ده حد غير طبيب ولم يدرس الطب، وما يبيعه غير مسجل بوزارة الصحة".







وأكد رئيس المركز القومي للبحوث السابق، حتى الآن لم يتعمد أي دواء رسميا لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

