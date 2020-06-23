محافظ الفيوم عن ارتفاع إصابات كورونا: عندي كثافة سكانية

23 يونيو 2020 - 12:02 م





قال محافظ الفيوم إن المحافظة لها طبيعة خاصة عن باقي محافظات مصر نظرا لقربها من محافظة القاهرة الكبرى وكثرة العمالة بها وكذلك الكثافة السكانية العالية بها ما أدى إلى انتشار فيروس كورونا بها الفترة الماضية.







وأضاف الأنصاري، في لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حاليا تم عمل بعض التغييرات بالتنسيق مع وزارة الصحة مثل تشغيل كافة المستشفيات بالمحافظة وتخصيص مستشفيات للعزل والتعاون لإحكام السيطرة على فيروس كورونا داخل المحافظة".







وتابع:" بالفعل بدأت تقل أعداد الإصابة بفيروس كورونا ونأمل أن تختفي الإصابات الفترات المقبلة داخل المحافظة ".

