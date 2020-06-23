» أنباء عن وفاة معلمة بالمنيرة.. والتعليم ترد

23 يونيو 2020 - 11:56 ص

كشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل نقل معلمة وعزلها من المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة المنيرة بسبب الاشتباه في إصابتها بكورونا بصحة.







وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم: المعلمة في صحة جيدة وحالتها مستقرة وتم عزلها لتأكد من سلامتها من الفيروس.







وكانت قد ترددت أنباء حول وفاة المعلمة المشار إليها، وهو ما نفته الوزارة، وأكدوا أنها بصحة جيدة.

