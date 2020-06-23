» أنباء عن وفاة معلمة بالمنيرة.. والتعليم ترد

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التعليم

معلمة

الثانوية العامة

كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل نقل معلمة وعزلها من المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة المنيرة بسبب الاشتباه في إصابتها بكورونا بصحة. 

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم: المعلمة في صحة جيدة وحالتها مستقرة وتم عزلها لتأكد من سلامتها من الفيروس.

وكانت قد ترددت أنباء حول وفاة المعلمة المشار إليها، وهو ما نفته الوزارة، وأكدوا أنها بصحة جيدة. 

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