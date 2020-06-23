» أنباء عن وفاة معلمة بالمنيرة.. والتعليم ترد

أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها
مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا
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مسئول عن وجود شرخ بكوبري مدينة نصر :دا تنميل
الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني
وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى
اجتماع طارئ اليوم للجنة الأزمات لبحث عودة الحياة
إيمان هاني
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