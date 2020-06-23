» السعودية: حجر منزلى 14 يومًا لكل الحجاج فور انتهاء المناسك

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وكالات- الدويني فولي

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الحج

الحجاج

فيروس كورونا

حجر منزلى

قال وزير الصحة السعودى، توفيق ربيعة، إن حج هذا العام سيكون آمنا ولمن هم أقل من 65 عامًا.
وأشار  إلى أن وزارة الصحة لديها خبرات فى التعامل مع فيروس كورونا، حيث سيتم فحص جميع الحجاج قبل دخولهم الحرم وسيتم متابعة الحجاج صحيًا بشكل يومى.

وأضاف وزير الصحة السعودى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية لسلامة الحجاج والعاملين بالحرم، كما أنه سيكون هناك مستشفى متكامل يعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج.

وتابع أنه بعد انتهاء الحج سيتم حجر الحجاج منزليا لضمان سلامتهم وعدم انتشار الوباء نهائيًا بين الحجاج وأسرهم.

وأكد وزير الصحة السعودى، أنه سيكون هناك خدمة صحية كاملة لكل الحجاج، لافتا إلى أنه سيكون هناك حجر صحى منزلى بعد عودتهم.

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