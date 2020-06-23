» سيدة تضع 5 توائم بالغردقة

متابعات- أمينة عبد العال
أنجبت سيدة في العقد الثالث من عمرها بأحد المستشفيات الخاصة في الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم 5 توائم بينهم 3 من الذكور و2 من الإناث، بعد حمل استمر حتى منتصف الشهر السابع بعملية جراحية قيصرية ناجحة أجراها الدكتور أحمد عبد المالك استشاري النساء والولادة ونقيب الأطباء بالبحر الأحمر .
والأطفال الخمس يتمتعون بصحة جيدة وتم وضعهم في الحضانات حيث يتراوح وزنهم ما بين 900 جرام وواحد كيلو جرام .
وقال عبد المالك إنه كان يتابع السيدة خلال فترة الحمل لافتا إلي أن السيدة سبق لها الحمل والولادة مرتين من قبل وأنها بصحة جيدة.
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