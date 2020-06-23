» السعودية تعلن شروط حج هذا العام

23 يونيو 2020 - 11:13 ص

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المملكة وضعت إجراءات مشددة لمتابعة الحجاج هذا العام، وإن قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.





وكشف الربيعة عن أن الحج سيكون لمن هم دون 65 عامًا وليس لديهم أمراض مزمنة، والحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وللحجر بعد مناسك الحج.





وأضاف الربيعة أنه ستتم متابعة يومية للحالة الصحية للحجاج يوميًا وسيخضع الحجاج للحجر المنزلى بعد أدائهم الفريضة.



