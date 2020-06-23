» السعودية تعلن شروط حج هذا العام

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عرب وعالم

الحج
الحج

وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المملكة وضعت إجراءات مشددة لمتابعة الحجاج هذا العام، وإن قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لابد منه.
وكشف الربيعة عن أن الحج سيكون لمن هم دون 65 عامًا وليس لديهم أمراض مزمنة، والحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وللحجر بعد مناسك الحج.

وأضاف الربيعة أنه ستتم متابعة يومية للحالة الصحية للحجاج يوميًا وسيخضع الحجاج للحجر المنزلى بعد أدائهم الفريضة.

ورحبت عواصم ومنظمات عربية وإسلامية بقرار المملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم.

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