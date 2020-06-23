وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

23 يونيو 2020 - 10:23 ص

عقب إعلان السعودية على قصر الحج هذا العام على أعداد محدودة، دعا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، كل من كان قد نوى الحج هذا العام أن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى ومساعدة المحتاجين.

وأضاف جمعة أننا نرجو من الله أن يؤتيه الله أجره مرتين: مرة بنيته الصادقة، ومرة أخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين، فمن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار قصر المملكة العربية السعودية للحج هذا العام 1441 هـ على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة الراغبين في الحج هذا العام.

وأشار جمعة إلى أن فضل التصدق، فالحسنة بعشر أمثالها «والله يضاعف لمن يشاء»، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة".

كما أكد أن ما قامت به المملكة يتسق مع مقصد الشرع الشريف من جهة وعدم تعطل النسك من جهة أخرى.