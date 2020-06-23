» الكويت.. وفاة نزيلة بالسجن المركزي بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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وفاة

السجن المركزي

فيروس كورونا

كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد ترافق مع أمراض مزمنة تعاني منها.
وأوضحت الإدارة أنه بالكشف عن نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي تبلغ من العمر 59 عاما وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.

وقالت إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الفروانية بتاريخ 15 يونيو الجاري وقد وافتها المنية أمس الاثنين ، أي بعد سبعة أيام من إدخالها المستشفى.

وذكرت الإدارة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة، حيث أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية حرصا على صحة النزلاء وسلامتهم.

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