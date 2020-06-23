» الكويت.. وفاة نزيلة بالسجن المركزي بفيروس كورونا

23 يونيو 2020 - 10:12 ص

كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد ترافق مع أمراض مزمنة تعاني منها.





وأوضحت الإدارة أنه بالكشف عن نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي تبلغ من العمر 59 عاما وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.





وقالت إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الفروانية بتاريخ 15 يونيو الجاري وقد وافتها المنية أمس الاثنين ، أي بعد سبعة أيام من إدخالها المستشفى.



