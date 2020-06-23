خالد أبو بكر: "يابخت اللي هيروح يحج"

23 يونيو 2020 - 09:52 ص

تحدث الإعلامي خالد أبو بكر، عن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن إقامة الحج هذا العام ولكن بأعداد قليلة تقتصر علي المقيمين داخل المملكة، بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.







وقال "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي": "هذا الخبر مفرح لجميع المسلمين، حتي لو كان بأعداد محدودة داخل المملكة".







وأضاف "أبو بكر": "أعتقد إن هذا الخبر هيفرح كل الناس، ربنا ما يغيب هذه الصورة أبدا وتبقي موجودة دائما، ويا بخت اللي هيروح يحج هذا العام من داخل المملكة".

