اجتماع طارئ اليوم للجنة الأزمات لبحث عودة الحياة

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العربية الحدث

لميس الحديدي

لجنة الأزمات

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن اجتماع طارئ تعقده لجنة الأزمات بمجلس الوزراء اليوم لتنظر آليات عودة الحياة بكل مناحيها الاقتصادية كاملة. 

وقالت خلال برنامجها "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث": "إنه من المتوقع أن يتم رفع حظر التجول".

وأضافت الإعلامية أن قرارات لجنة أزمة فيروس كورونا ستعتمد بالأساس على الوضع الوبائي على الأرض وتقرير وزارة الصحة عن الإصابات اليومية والمتوقع. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

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