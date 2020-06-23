"التعليم": عرفناهم بس مش هنقول اسمهم دلوقتي

23 يونيو 2020 - 09:33 ص

رد الدكتور رضا حجاي، نائب وزير التربية والتعليم، على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة الغش الجماعي بالثانوية العامة، قائلا: "تواصلت مع الشرطة للكشف عن هوية الأولاد، ولن نذكر مكان الواقعة لحين انتهاء التحقيقات".







وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الطلاب حرروا محضرًا في قسم الضرب الأحمر، واتهموا المعلمة أنها صورتهم دون أن يشعروا، وتم ضبط وإحضار المعلمة".







وتابع: "الوزارة حولت الواقعة للشئون القانونية ومن ثم إلى النيابة، معقبًا: "الموضوع مش ممكن يتسكت عليه، والصورة تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بشع،وقالوا إنها في امتحان العربي مش بوكليت الدين اللي يتحل في البيت ولا يضاف للمجموع".







وواصل: "المعلمة على قوة وزارة التربية والتعليم وتعمل أخصائية اجتماعية، وكانت منتدبة في إحدى اللجان، لافتًا إلى أن الشئون القانونية بالوزارة ستحرر محضر ضدها هي والطلاب، معقبًا: "هيطبق عليهم عقاب رادع".

