تحذيرات عاجلة من الكهرباء بسبب "الطيارات الورقية"

23 يونيو 2020 - 09:09 ص

كشف مصطفى عبد الرحمن عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عدة حوادث وقعت جراء "الطائرات الورقية"، التي انتشرت بكثرة خلال الثلاثة الأشهر الماضية.







وأضاف ، عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات، وأخرى من خلال الصعق الكهربائي، مشددًا على أن ذلك يستدعي تدخلا من أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لأبنائهم خلال ممارسة هذا النوع من الألعاب.







و تابع :" كثرة "الطائرات الورقية" وسقوط بعضها تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، حيث تلتف خيوطها على أسلاك الجهد "العالي والمتوسط والمنخفض"، معقبا: "بعض من علقت طائراتهم في الأسلاك صعدوا على الأعمدة لإنزالها فصعقوا وهذا أمر خطير جدًا".

