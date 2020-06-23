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ترامب يواجه أوباما بالخيانة العظمى

عرب وعالم

ترامب واوباما
ترامب واوباما

متابعات- أمينة عبد العال

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شاهد.. أوباما يتجسس على ترامب بهذه الطريقة

أوباما

ترامب

الخيانة العظمى

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهمة الخيانة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لافتا إلي أن حملته الانتخابية كانت مراقبة من قبل "أوباما"

وأَشار ترامب في تصريحات إعلامية لشبكة "سي بي إن نيوز" الأمريكية إلي أن مراقبة انتخاباته كانت خيانة عظمى قائلا: "انظروا عندما تحدثت منذ فترة طويلة قلت إنهم تجسسوا علي حملتنا لقد تنصتوا وقبل ذلك في علامات اقتباس ويعني أساليب حديثة للتصنت..  لقد تجسسوا علي حملتي لقد قلت هذا بالفعل منذ وقت طويل وكما أتضح كنت علي حق ".

جدير بالذكر أن " ترامب" صرح في العديد من المناسبات بأن عملاء الاستخبارات الامريكية تجسسوا علي حملته في عام 2016 و أجري تحقيق ضد ترامب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي امي 2016/ 2017 في عهد الرئيس أوباما وحمل الاسم الرمزي " إعصار إطلاق النار المتبادل ". 


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