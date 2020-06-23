  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

لن تتخيل العدد.. وزير الحج السعودي يكشف حجاج الموسم هذا العام

خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

خلال أسابيع.. عقار روسي لعلاج كورونا بالأسواق

صورة من الواقعة

مسئول عن وجود شرخ بكوبري مدينة نصر :دا تنميل

الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني

الشناوي يكشف مفاجأة عن طبيب سعاد حسني

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

وزير الأوقاف لمن فاته الحج: تصدق بنفقتك على المرضى

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع طارئ اليوم للجنة الأزمات لبحث عودة الحياة

أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية

وصلات رقص حتى الصباح.. عاصمة أوربية تتحدى كورونا

وصلات رقص حتى الصباح.. عاصمة أوروبية تتحدى كورونا

هزت غزة.. يلقون بأمهم حية داخل كيس بمقلب قمامة

هزت غزة.. يلقون بأمهم حية داخل كيس بمقلب قمامة

أديب

أديب: "بعمل البرنامج وأنا شايل طاجن ستي"

صاحبة فيديو عرض الزواج على "فيس بوك": طبقت الشرع

آخر الأخبار

مها أسامة
مها أسامة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وفاة ملكة جمال نيوزيلندا بعد رسالة مأساوية على «فيس بوك»

#

"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

#

وزارة الداخية تنشر أغنية «المهمة» بعد معركة الأميرية

#

«شبع بعد جوع».. حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش

فيس بوك

زواج

كورونا

الحديدي

مها أسامة

روت مها أسامة، صاحبة فيديو عرض نفسها للزواج على فيس بوك، تفاصيل الواقعة قائلة: "إنها نشرت هذا الفيديو بسبب العزل المنزلي على مدار ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الأزمة تسببت في تقليص التواصل الاجتماعي، ما جعلها تشعر بأنها بحاجة إلى فكرة تتخطى بها أزمة كورونا. 

وأضافت "أسامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن ما فعلته ليست حالة فردية وإنما حال نحو 12 مليون فتاة في مصر، مؤكدة أنه لا يوجد أي ضغوطات أسرية جعلتها تفعل ذلك.

وتابعت: "ماعملتش حاجة غلط، والمجتمع يشهد تناقضات غير عادية وأنا طبقت شرع ربنا ماطلبتش حرام اشمعنى الولد لما يحب يتجوز يدوروله؟ والبنات لما تقول يبقى عيب، الكثير من الناس دعموني مع وجود فئة رفضت ذلك، وأنا بقولهم أنا ماغلطتش"، مشيرة إلي أنها قدمت استقالتها من عملها، لافتة إلى أنهم طلبوا منها الاستقالة الفورية بعد مشاهدة مقطع الفيديو".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ فتاة، تطلب الزواج خلال الفيديو، ما أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكدت الفتاة، أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، أو حرام، لافتة إلى أن أزمة فيروس كورونا هي التي جعلتها تفعل ذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية: حجر منزلى 14 يومًا لكل الحجاج فور انتهاء المناسك
» سيدة تضع 5 توائم بالغردقة
» السعودية تعلن شروط حج هذا العام
» رئيس جامعة دمنهور: توصلنا لعلاج لرفع المناعة ومواجهة كورونا
» صادم.. التفاصيل كاملة لمقتل أم أمام رضيعتها بالدقهلية
» الكويت.. وفاة نزيلة بالسجن المركزي بفيروس كورونا
» مصيره مجهول.. يرسل فيديوهات غرامية لابنة بشار الأسد
» أخفوا حالتها 3 أيام.. وفاة نجمة السوشيال ميديا بدولة عربية
» صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما
» السعودية.. فريق بحثي يتوصل لمادة تقضي على كورونا في 30 ثانية
» ترامب يواجه أوباما بالخيانة العظمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية