صاحبة فيديو عرض الزواج على "فيس بوك": طبقت الشرع

23 يونيو 2020 - 09:01 ص

روت مها أسامة، صاحبة فيديو عرض نفسها للزواج على فيس بوك، تفاصيل الواقعة قائلة: "إنها نشرت هذا الفيديو بسبب العزل المنزلي على مدار ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الأزمة تسببت في تقليص التواصل الاجتماعي، ما جعلها تشعر بأنها بحاجة إلى فكرة تتخطى بها أزمة كورونا.







وأضافت "أسامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن ما فعلته ليست حالة فردية وإنما حال نحو 12 مليون فتاة في مصر، مؤكدة أنه لا يوجد أي ضغوطات أسرية جعلتها تفعل ذلك.







وتابعت: "ماعملتش حاجة غلط، والمجتمع يشهد تناقضات غير عادية وأنا طبقت شرع ربنا ماطلبتش حرام اشمعنى الولد لما يحب يتجوز يدوروله؟ والبنات لما تقول يبقى عيب، الكثير من الناس دعموني مع وجود فئة رفضت ذلك، وأنا بقولهم أنا ماغلطتش"، مشيرة إلي أنها قدمت استقالتها من عملها، لافتة إلى أنهم طلبوا منها الاستقالة الفورية بعد مشاهدة مقطع الفيديو".







وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ فتاة، تطلب الزواج خلال الفيديو، ما أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكدت الفتاة، أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، أو حرام، لافتة إلى أن أزمة فيروس كورونا هي التي جعلتها تفعل ذلك.

