أزهري: لسنا معصومين ولكن لن نقبل التطاول

23 يونيو 2020 - 08:53 ص









أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأزهر غير معصوم من النقد ويرحب به، لكنه لا يقبل التطاول، معقبا: "لسنا معصومين ولكن لن نقبل التطاول".







وأوضح "رضا"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن مؤسسة الأزهر أجرت تحديثا للعديد من القضايا الفقهية لملائمة الواقع، وأجرت مراعاة شاملة للآراء الفقهية دون تقديس للنصوص.







وتابع: "الأزهر أجرى تنقية لكتب التراث غير الملائمة للواقع، حيث إن بعض المناهج لم تكن معبرة عن الواقع خاصة ملف "العبيد"، كما شهد الأزهر تجديدًا فكريًا باستحداث قضايا جديدة لم تكن موجودة على الساحة".

