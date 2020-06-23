مسئول عن وجود شرخ بكوبري مدينة نصر :دا تنميل

23 يونيو 2020 - 08:40 ص

عقب المهندس محمد رفيق، نائب رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة لكوبري أول عباس العقاد، علي الصور المتداولة لوجود شرخ في كوبري أول عباس بمدينة نصر، قائلا :" إنشاء الكوبري في 62 يوما، وتكلفته أقل من 130 مليون جنيه".







وأضاف "رفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،قائلا :" ما يظهر بالصور ليس شرخا، كما يزعم البعض، وإنما هى فواصل تمدد، وهى موجودة في جميع الكباري الخرسانية التي تنفذ في مصر أو في الخارج".







وتابع :"ده مش شرخ، ده تنميل في طبقة الأسفلت العلوية، وده شىء مقصود، وليس عيبا في الكوبري، أو خطر على الكوبري"، موضحا أنه بعد ظهور هذا التنميل يتم وضع مادة مطاطية معينة في هذه الفواصل، حيث توجد هذه الفواصل لكي تتمدد وتنكمش".

