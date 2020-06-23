أديب: "بعمل البرنامج وأنا شايل طاجن ستي"

23 يونيو 2020 - 08:34 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تواجه العديد من التحديات في وقت واحد، معقبا: "الله يكون في عونا، أنا بعمل البرنامج وأنا شايل طاجن ستي".







وأضاف "أديب"، خلال برنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:"اللي شايل مسئولية في مصر النهاردة شايلها أضعاف مضاعفة، وكلهم قد الشيلة وأكتر، دواء، أمن وأمان، أكل، تطوير، كله موجود والدنيا موقفتش".







و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

