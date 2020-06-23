» محمد فاروق يكشف سر تأخر فرجاني ساسي في العودة إلى الزمالك

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أحمد عادل شعبان
كشف محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - عن سبب تأخر فرجاني ساسي عن العودة إلى الزمالك.
وقال في برنامجه: فرجاني #ساسي يفكر في بعض العروض المغرية من الخليج و ده سبب تأخره في العوده لنادي #الزمالك.
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