» وزير القوى العاملة يوجه رسالة هامة لعمال مصر

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا على الدولة سيكون الوضع بسوق العمل والمصانع والشركات مختلفا بشكل كبير وسيعمل على خلق فرص عمل جديدة وجيدة، موضحا أن الحكومة المصرية ستعمل بشكل غير تقليدي. 
ووجه "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، رسالة طمأنينة للمصريين وخاصة الشباب، قائلًا إن الوضع بعد جائحة كورونا سيختلف وسيكون هناك فرص عمل جيدة لجميع الشباب وسيعمل ذلك على خفض نسبة البطالة بشكل كبير.
وتابع :" كل الجهات الرسمية فى الدولة لديها تعطش  للعودة الى العمل مرة اخري بعد وباء كان سبب فى تأثير كبير على جميع الاعمال في البلاد مما سيعمل على التعويض لما فاتنا على مدار شهور كثيرة ماضية " مشيرا الى أن جميع الجهات الرسمية فى مصر ستعمل على التجهيز الجيد لما بعد جائحة كورونا .
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه سيكون هناك إجراءات كبيرة ستجرى حتى فى ظل وجود الجائحة كي يتم الاستعداد الجيد للعودة للعمل مرة أخرى لتجهيز العامل للعودة للعمل بعد زوال الفيروس الخطير، مطالبًا بالتكاتف مع جميع الجهات للاستعداد للنزول لمجال العمل مرة أخرى بعد جائحة كورونا. 
 

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