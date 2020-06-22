"الكهرباء" تحذر من مخاطر "الطائرات الورقية"

22 يونيو 2020 - 11:30 م

قال مصطفى عبد الرحمن عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن هناك حوادث عدة وقعت جراء "الطائرات الورقية"، التى انتشرت بكثرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحاً أن من بين الحوادث سقوط من أعلى العقارات وأخرى من خلال الصعق الكهربى، مشدداً على أن ذلك يستدعى تدخل أولياء الأمور بتقديم النصح والإرشاد لابنائهم خلال ممارسة هذا النوع من الألعاب.

وأضاف "عيسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كثرة "الطائرات الورقية" وسقوط بعضها تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن المناطق بعدما تلتف على اسلاك الجهد "العالى والمتوسط والمنحفض"، وتابع:"بعض من علقت طائراتهم فى الأسهلاك صعدوا على الأعمدة لإنزالها فتم صعقهم وهذا أمر خطير جداً".

