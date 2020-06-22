تجارب مبشرة لاستخدام دواء قديم لفيروس سي بعلاج كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال د.أحمد شوقي أستاذ الامراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، أن أحد أدوية فيروس سي وعلاج الطفيليات من الممكن أن يكون أحد الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، لافتا إلى أن هذا الدواء قديم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء أول تجربة منذ أسبوعين والنتائج المبشرة ولكنها غير مؤكدة وشملت التجربة الحالات المتوسطة .
وأكد أنه يتم حاليا استخدام هيدروكسي كلوروكين ونتائجه جيدة ومبشرة للحالات البسيطة والمتوسطة، لافتا إلى أن السوفالدي ليس من ضمن العقاقير التي تستخدم في التصدي لفيروس كورونا.
وأكد الدكتور أحمد شوقي أستاذ الامراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، ان مصر لا تأخذ معايير الدول الأخرى .
ولفت إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر مرتفعة وفوق المتوسط وربما تستمر إلى نصف شهر سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في انخفاض الارتفاع في الإصابات مع حلول منتصف سبتمبر المقبل وعلاج جميع المرضى وخلو المستشفيات.
واستطرد أنه من المستهدف الوصول لصفر إصابات في منتصف سبتمبر يعد بمثابة التحدى الأكبر لأن الشتاء بعد هذا الموعد يكون قد حل وهنا لن يكون رفاهية الوقت إضافة إلى أن الشتاء يكثر فيه انتشار الفيروسات وتأتي الموجة الثانية من كورونا.
واستكمل الدكتور أحمد شوقي أستاذ الامراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، أنه تم اكتشاف 14 سلالة من فيروس كورونا على مستوى العالم ، ويوجد في مصر سلالتين من الدرجة المتوسطة.

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