5 سيناريوهات للتعامل مع تأثيرات كورونا في الموازنة الجديدة

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المصريون ـ متابعات

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قال د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة قدمت الموازنة الأضخم في تاريخ مصر قبل جائحة كورونا مشيرا إلى أن اللجنة قدمت 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إن كافة الأبواب شهدت زيادات سواء المرتبات أو الدعم.
وقال إنه أطلق تسمية موازنة الأزمة والأولويات حيث أنها تقدر ب 2.2 تريليون جنيه وهي الأضخم في التاريخ وتم تقديمها بنفس الرقم ولكن السيناريوهات الخمس تناقش حاليا التوقعات الاقتصادية المقبلة والآثار المترتبة ومن الوارد أن تظهر سيناريوهات جديدة.
وأشار إلى أنه من ضمن الاحتمالات انخفاض الموارد وسيناريو آخر لما هو أسوأ من ذلك والعديد من السيناريوهات والتحدي الأكبر هو إدارة الأزمة.

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