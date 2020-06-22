5 سيناريوهات للتعامل مع تأثيرات كورونا في الموازنة الجديدة

22 يونيو 2020 - 10:20 م

قال د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة قدمت الموازنة الأضخم في تاريخ مصر قبل جائحة كورونا مشيرا إلى أن اللجنة قدمت 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، إن كافة الأبواب شهدت زيادات سواء المرتبات أو الدعم.



وقال إنه أطلق تسمية موازنة الأزمة والأولويات حيث أنها تقدر ب 2.2 تريليون جنيه وهي الأضخم في التاريخ وتم تقديمها بنفس الرقم ولكن السيناريوهات الخمس تناقش حاليا التوقعات الاقتصادية المقبلة والآثار المترتبة ومن الوارد أن تظهر سيناريوهات جديدة.

