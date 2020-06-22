"المواصفات والجودة" توجه تحذيرا عاجلا بشأن الكمامات

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أكد الدكتور أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن فرنسا أول دولة استخدمت الكمامة القماشية، ووزعت عدد من الاشتراطات حتى تكون آمنة في الاستخدام.
وأشار "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، يوم الإثنين، إلى أن مصر وضعت أيضا عدد من الاشتراطات عند تصنيع الكمامة القماشية، حيث يجب أن تكون فعالة في الحماية عند استخدامها 25 مرة، وتمنع نفاذ أي جسم أكبر من 3 ميكرون، كما تمنع دخول السوائل إلى منطقة الفم، فضلا على أنها يجب ألا تسبب ضيق تنفس للشخص.
وأضاف أنه لا يوجد كمامة يمكن أن تحقق أمان بنسبة 100% دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، منوها بأنه في حال شعور مرتدي الكمامة القماشية بأي بلل في منطقة الفم والأنف يجب خلعها فورا وغسلها، حيث أن مدة ارتداؤها 4 ساعات، لافتا إلى أنهم يستهدفون إنتاج 30 مليون كمامة شهريا.

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