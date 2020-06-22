» تعرف على مصير طلاب الثانوية العامة المصابين بـ"كورونا‎"

22 يونيو 2020 - 10:00 م

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنهم رصدوا في أول أيام الامتحانات، 3 طلاب مصابين بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يستمروا بالعزل المنزلي حتى 27 يونيو، ولكنهم توجهوا للجان، وتم التعامل معهم، وتأجيل الامتحان لهم.



وأضاف ضاحي، خلال حواره المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بأن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بكورونا لم يدخلوا اللجان، وتم عزلهم فورا، موضحا أنهم رصدوا أيضا 3 طلاب مخالطين لحالات إيجابية، وتم تأجيل الامتحان لهم، فضلا عن رصد 29 طالبا حرارتهم مرتفعة، وعليهم بعض أعراض الإصابة وتم تقييمهم طبيا، وبعضهم تم وضعه في غرف العزل، وبعضهم تم نقلهم لمستشفيات العزل بسيارة إسعاف.

