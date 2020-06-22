حار نهارًا.. تعرف على حالة الطقس غدًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.. شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 36 22
طنطا 35 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 32 21
بلطيم 30 21
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 36 22
بورسعيد 30 21
دمياط 30 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 35 20
السويس 35 22
العريش 33 20
رفح 33 21
راس سدر 35 26
نخل 36 18
نويبع 36 26
طابا 34 26
كاترين 32 20
الطور 37 23
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 40 26
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 40 24
أسيوط 42 24
سوهاج 43 26
قنا 44 28
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
إدفو 45 29
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 44 28
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 27
راس حدربة 34 28

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