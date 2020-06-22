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«روني» يغضب مشجعي مانشستر يونايتد بسبب مقارنته ?«صلاح» بــ «رونالدو»

الرياضة

مقارنته ?«صلاح» بــ «رونالدو»
مقارنته ?«صلاح» بــ «رونالدو»

فتحي مجدي

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أغضب واين روني، نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، بعد أن شبه النجم المصري محمد صلاح، جناج ليفربول الغريم التقليدي، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

واستطاع صلاح منذ الانتقال إلى ليفربول من روما الإيطالي في عام 2017، أن يسجل مع "الريدز" 70 هدفًا في 100 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وساعد "مو" ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا والاقتراب من الفوز بالدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقال روني في مقال نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية: "صلاح يمارس الدور الذي كان يقوم به كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، فيما يخص الوجود في الجزء الهجومي بشكل مستمر وعدم العودة للدفاع".

وكان روني تزامل مع رونالدو في مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 إلى 2009، قبل أن ينتقل النجم البرتغالي إلى ريال مدريد الإسباني الذي بقي فيه حتى عام 2018، وانتهى به المطاف في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال روني عن صلاح: "هو يمثل مصدر تهديد للمنافس، ويكون دومًا هناك لاعب وسط أو مدافع بالقرب منه، وتشعر بالرعب منه في الهجمات المرتدة".

غير أن صحيفة "ديلي ستار" قالت إن مشجعي مانشستر يونايتد أعربوا عن غضبهم من تشبيه محمد صلاح برونالدو. 

وكتب أحد المشجعين: "فقط لأنك لاعب كرة قدم لا يعني أن لديك آراء جيدة في كرة القدم". وعلق آخر قائلاً: "لا يجب أن يكون صلاح في نفس الجملة مع أفضل لاعب يركل الكرة على الإطلاق!". 

بينما قال ثالث معترضًا: "صلاح من الطراز العالمي لكنه ليس CR7". وكتب آخر: "إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون في ريال مدريد قريبًا جدًا. لكن عليه أن يحافظ على مستواه لمدة 3 مواسم أخرى ليكون جديرًا بالمقارنة مع رونالدو أو ميسي".

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