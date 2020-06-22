نجم كرة اليد يعلق على تجديد تعاقده مع الزمالك

أكد يحيي الدرع لاعب فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، أنه فخور بتواجده في النادى ، مشيرا إلى أنه جدد عقده لمدة موسمين.
وأضاف الدرع للموقع الرسمي: سعيد جدا إني مكمل مع نادي الزمالك الذي حققت معه ا?نجازات كبيرة علي مدار موسمين .. موجها الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي علي الاحترام والتقدير الذي وجده منه وكذلك أحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح عضوا مجلس الإدارة علي تعاونهما في إنهاء التجديد للفريق.. مشددا على أنه لم يكن يحتاج إلى تفكير كي يحسم أمر التجديد أو التفضيل بين الزمالك والأهلي لأنه مرتاح نفسيا بتواجده ولعبه لفريق كبير بحجم الزمالك.
وأشار نجم كوماندوز يد الزمالك، إلى أن أحمد الأحمر لاعب الفريق، قاي?د كبير وتاريخ ووجوده بجانبه في الملعب شرف له بالتا?كيد ويتعلم منه الكثير.. موضحا أن فريق اليد بالزمالك يتميز عن باقي الفرق بروح الأسرة الواحدة وا?ي لاعب يا?تي من الخارج يندمج سريعا ولا يشعر بالغربة أبدا.