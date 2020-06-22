» 4 حالات غش في أول أيام امتحانات «أدبي» بالثانوية الأزهرية

22 يونيو 2020 - 09:16 م

أعلنت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن حالة من الاستقرار والانتظام سادت اليوم الأول من امتحانات القسم الأدبي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.





ورصدت غرف المتابعة ما يلي :-





عدد ( 1 ) حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها

عدد ( 3 ) حالات غش بالتليفون المحمول وتم تحرير محاضر بها

عدد ( 1 ) حالة غش إلكتروني وتم تحرير محضر بها تصوير الورقه فقط

عدد ( 2 ) حالة امتناع عن الكتابة وتم تحرير محضر بها

عدد ( 5 ) حالات ارتفاع في درجة الحرارة وتم التعامل طبيًا طبقًا للبروتوكول





ونعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية في تقريرها الطالبين اللذين وافتهما المنية اليوم بصورة طبيعية أثناء توجههما للجنة الامتحان أو أثناء عودتهما إلي منازلهم داعية الله عز وجل أن يرحمهما ويلهم أهليهما وذويهم الصبر والسلوان.



