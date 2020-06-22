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"أوس أوس" عن سبب وفاة نجله: "كان نايم وزي الفل"

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وفاة

أوس أوس

تعليق

فنان

محمد أسامة

في أول تعليق له على وفاة نجله التي أثرت في جميع زملائه، رد الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، على ما أثير بشأن سبب وفاة نجله ابن الثلاثة أشهر وأنه سقط من البلكونة.

وكتب الفنان أوس أوس "ربنا يرحمك يا حبيبى متتعزش على اللى خلقك ... الوفاه طبيعية كان نايم وزى الفل .... ربنا يصبرنا على فراقك ياحبيبى".

واعتذر أوس أوس لجميع زملائه عن عدم رده على المكالمات التي تصله نظرا لحالته الصعبة، مطالبا الجميع بالدعاء لزوجته بالصبر.

وتوفي الطفل الرضيع "علي" ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته.

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