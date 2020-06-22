وفاة مخرج أفلام «باتمان» بعد صراع مع السرطان

22 يونيو 2020 - 09:08 م

توفي المخرج الأمريكي، جويل شوماخر، في مدينة نيويورك صباح الاثنين بعد معركة دامت عامًا مع السرطان عن عمر يناهز 80 عامًا.





ولد شوماخر في مدينة نيويورك في 29 أغسطس 1939، ودرس في مدرسة بارسونز الجديدة للتصميم ومعهد الموضة للتكنولوجيا في نيويورك. كان يعمل في صناعة الأزياء، لكنه قرر بدلاً من ذلك متابعة مهنة في صناعة الأفلام.







وشوماخر اشتهر بإخراجه لأفلام كبيرة مثل "الأولاد الضائعون" عام 1987, و"باتمان للأبد" عام 1995, و"باتمان وروبن" عام 1997, و"كبينة الهاتف" عام 2002 بالإضافة لعشرات الأفلام الأخرى.



