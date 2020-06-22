بولتون: ترامب خطر على الأمن القومي.. يكفي ولاية واحدة

22 يونيو 2020 - 09:06 م

حذرر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب "يعرض الأمن القومي للخطر".





قال بولتون في مقابلة مع قناة ( ABC News) تذاع الثلاثاء: "الخوف الأكبر لدي هو أن سياساته غير متماسكة جدًا، غير مركزة جدًا، وغير منظم جدًا، ويرتكب أخطاء سيكون لها عواقب وخيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة".





وأعرب بولتون، الذي خدم في إدارة ترامب لمدة 17 شهرًا، أنه يأمل أن يقصر الناخبون الرئيس الجمهوري على فترة ولاية واحدة.





وقال إنه لن يصوت لصالح ترامب، أو نائب الرئيس السابق جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر، موضحًا أنه سيكتب باسم جمهوري محافظ.





واتهم بولتون الديمقراطيين في مجلس النواب بـ "سوء تصرف في قضية إقالة الرئيس"، من خلال تقييد تحقيقاتهم في دعوة ترامب لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي.





وانتقد الديمقراطيون، بولتون، لعدم مثوله أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في تصرفات ترامب في أوكرانيا. لكن بولتون قال إن شهادته لم تكن تحدث فرقًا، لأن "الديمقراطيين لديهم أجندة".





وأضاف بولتون، الذي غادر البيت الأبيض في سبتمبر الماضي: "رأيي هو أنه عندما تتخذ خطوة استثنائية بإخراج رئيس من منصبه، عليك القيام بذلك بطريقة جادة. كانت الطريقة الوحيدة للفوز بالمساءلة هي جعل الجمهوريين يتقدمون. لكن الديمقراطيون تخلوا عن الفكرة قبل أن يبدؤوا".





وفي ضوء ما كشفه بولتون، قال النائب آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، إنه سيلتقي برئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي حول ما إذا كان يجب استدعاء بولتون مرة أخرى.





وأضاف شيف الأحد، أنه سيقرأ المذكرات وسيتخذ قرارًا مع كبار الديمقراطيين.





وتابع لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة (NBC) الإخبارية: "سوف ننظر في ما هي الادعاءات مثل تلك التي تتعلق بتركيا ودول أخرى، ولا سيما الصين، التي يجب أن يتم تجسيدها وتعريضها للضوء".





لكن النائب جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، بدا غير مهتم بشهادة بولتون.



