مفاجأة.. مصر تجري تجارب سرية أثبتت نتائج مذهلة في علاج كورونا

22 يونيو 2020 - 08:54 م

قال الدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، إنه يتم إجراء تجارب على أحد ادوية علاج فيروس سي يساهم في علاج مصابي فيروس كورونا.





وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا العقار قديم من الثمانينيات يعالج الطفيليات ونحن في إطار تجربة سرية ضخمة لهذا العقار للتأكد من فعاليته".



وتابع: "تم بدء أول تجربة سريرية على العلاج منذ اسبوعين والنتائج مبشرة حتى الآن"، مضيفا: "بعض الحالات تحولت من الإيجابي إلى السلبي في 3 أيام فقط".





وأكمل أحمد شوقي: "لا تجرى تجارب على السوفالدي في علاج مصابي فيروس كورونا ".





ولفت شوقي: "يتم تجربة العقار على الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بفيروس كورونا".