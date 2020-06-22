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رقم صادم عن وفيات كورونا بالولايات المتحدة

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كشفت وكالة "رويترز"،  عن رقم صادم بشأن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتجاوز 120 ألف حالة.

وتشير "رويترز" إلى أن عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى.

وحسب إحصاءات الوكالة، فإن 800 أمريكي يتوفون بالمتوسط في كل يوم منذ يداية الشهر الجاري، وهذا أقل مما كان في ذروة انتشار الفيروس في أبريل الماضي، حين كانت الحصيلة اليومية المتوسطة نحو 2000 شخص في اليوم.

وبعد أسابيع من التراجع، عاودت أعداد المصابين الجدد بكورونا الارتفاع في 12 ولاية خلال الأسبوع الأخير، فيما بدأت سلطات الولايات بإعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود.

وبين الولايات التي سجلت ارتفاع حالات كورونا، ولاية أوكلاهوما، حيث ألقى الرئيس دونالد ترامب خطابا أمام تجمع لمؤيديه بمدينة تالسا في إطار حملته الانتخابية.

وسجلت في الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف إصابة جديدة يوم السبت الماضي، وهذه أعلى حصيلة يومية منذ 1 مايو الماضي.

وحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة هي السابعة عالميا من حيث معدل الوفيات، حيث سجلت 3.6 حالة وفاة لكل 10 آلاف من السكان، فيما تتصدر هذه القائمة بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد.


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