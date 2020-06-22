البيئة: مجموعة حيتان نادرة تجتاح سواحل البحر الأحمر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمكن محميات البحر الأحمر من رصد مجموعة من الدرافيل النادرة التي تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان بمنطقة شمال الغردقة كأحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية و الانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات و هو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية.

واضافت فؤاد انه تم رصد اليوم مجموعة الدرافيل المكونة من خمسة أفراد و التى تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان والتي تعيش في مياة البحار والمحيطات وتتميز بوجود أسنان كما تم رصدها يوم 17 يونيو الجارى و لمدة ساعتين حيث تم مشاهداتها من الساعة الثانية بعد ظهر وعلي مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالها فى السباحة والتحول حول الموقع .

و اوضحت وزيرة البيئة أن إدارة المحميات بالبحر الاحمر تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها حيث تشير تلك السجلات الي رصد مشاهداتها عام 2018 وكانت تتحرك في موقع بمواجهة ساحل مدينة الغردقة في المياة المفتوحة واحتوي السرب علي 10 أفراد من نفس النوع وكانت مدة المشاهدة حوالي 15 دقيقة ، هذا ولم يسبق مشاهدتة عن قرب سوي مرة واحدة عام 2013.