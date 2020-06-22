  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

توقعات بتسجيل صفر إصابة بكورونا في هذا الموعد

أرشيفية

"بي إن سبورت" تتوقف عن بث أحد الدوريات الخمس الكبرى

الكعبة المشرفة

عاجل.. السعودية تقصر إقامة الحج على هؤلاء فقط

ماري ترامب

كتاب جديد لابنة شقيق «ترامب» يكشف أسرارًا مثيرة.. والأخير يرد

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يستنجد برئيس الوزراء من وزارة الإعلام

السعودية

انتهاء كورونا.. بشرى سارة من السعودية

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

إسرائيل

إسرائيل تعلن عن اسم الدولة الأخطر عليها في الشرق الأوسط

دبي

دبي تبدأ في استقبال السياح

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

البيئة: مجموعة حيتان نادرة تجتاح سواحل البحر الأحمر

آخر الأخبار

حوت مارينا يظهر فى تل أبيب
حوت مارينا يظهر فى تل أبيب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله رجل الأعمال كامل أبو على عن جائحة كورونا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمكن محميات البحر الأحمر من رصد مجموعة من الدرافيل النادرة التي تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان بمنطقة شمال الغردقة كأحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية و الانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات و هو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية.

واضافت فؤاد انه تم رصد اليوم مجموعة الدرافيل المكونة من خمسة أفراد و التى تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان والتي تعيش في مياة البحار والمحيطات وتتميز بوجود أسنان كما تم رصدها يوم 17 يونيو الجارى و لمدة ساعتين حيث تم مشاهداتها من الساعة الثانية بعد ظهر وعلي مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالها فى السباحة والتحول حول الموقع .

و اوضحت وزيرة البيئة أن إدارة المحميات بالبحر الاحمر تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها حيث تشير تلك السجلات الي رصد مشاهداتها عام 2018 وكانت تتحرك في موقع بمواجهة ساحل مدينة الغردقة في المياة المفتوحة واحتوي السرب علي 10 أفراد من نفس النوع وكانت مدة المشاهدة حوالي 15 دقيقة ، هذا ولم يسبق مشاهدتة عن قرب سوي مرة واحدة عام 2013.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات من مارس
» الهند.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
» الغيرة القاتلة.. قتل عشيقته السابقة ليثبت حبه لصديقته
» وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية
» كورونا بإفريقيا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
» فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه
» 8 علامات على نقص فيتامين د تزيد من خطر الوفاة بكورونا
» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية