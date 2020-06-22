الصحة العالمية تؤكد نجاح عقار ديكساميثازون في إنقاذ مرضى كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من دواعي السرور اكتشاف أن عقار “ديكساميثازون الستيرويد” لديه القدرة على إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف أن الطلب على “ديكساميثازون الستيرويد” ارتفع بالفعل، بعد نتائج تجريبه من قبل بريطانيا، والتي أظهرت تأثيره الإيجابي الواضح.

وتابع “هذا دواء غير مكلف وهناك العديد من مصنعي ديكساميثازون في جميع أنحاء العالم، ونحن واثقون من أنه يمكن أن يسرع الإنتاج”.