البيئة: رصد درافيل نادرة بالغردقة

رصدت وزارة البيئة مجموعة من الدرافيل النادرة التي تنتمي إلى فصيلة الحيتيات ذوات الأسنان في منطقة شمال الغردقة.



وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هذا يعد أحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية والانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم رصد مجموعة الدرافيل المكونة من خمسة أفراد والتي تعيش في مياة البحار والمحيطات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن إدارة المحميات بالبحر الاحمر تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها حيث تشير تلك السجلات الي رصد مشاهداتها عام 2018.

وأشارت الوزيرة إلى أن إعادة تكرار ظهور تلك الأنواع في نفس التوقيتات، يعكس مدى استفادة البيئة البحرية من تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية.

وأكدت وزيرة البيئة أن خطط الوزارة لإدارة المحميات تعمل دائما على ضرورة دعم وضع خطط وضوابط للحد من التجاوزات وتنظيم تنفيذ الأنشطة ووضع برامج مراقبة والرصد للمساعدة في حماية الكائنات الحية والتعامل مع البيئة الطبيعية لكافة الموارد الحية للحفاظ عليها.