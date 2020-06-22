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الهند.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

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الطيب حسين

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سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في إصابات ووفيات كورونا، فيما حذرت بعض السفارات الأجنبية مواطنيها من عدم توفر الأسرّة الشاغرة في المستشفيات لاستيعاب المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية الاثنين، رصد 15372 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، لتزداد الحصيلة العامة للحالات إلى 426397.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض تجاوز لأول مرة مستوى 400 حالة وبلغ في اليوم الماضي 423 شخصا، ما رفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 13695.

ولا تزال حصيلة الوفيات في الهند صغيرة بالمقارنة مع البلدان التي لديها أعداد مماثلة من الإصابات، لكن خبراء الصحة العامة يخشون أن تصبح المستشفيات عاجزة عن المواجهة مع زيادة الإصابات.

وأرسلت سفارة برلين للألمان في نيودلهي رسائل تحذرهم فيها من "عدم وجود فرصة تذكر أو عدم وجود فرصة على الإطلاق" لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس وكذلك الحصول على خدمات العناية المركزة الأخرى.

وكانت أيرلندا نصحت مواطنيها بمغادرة الهند بسبب عدم توفر أماكن في المستشفيات.



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